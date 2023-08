Poradna: Předčasný důchodce a DPP a DPČ

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud by předčasný důchodce měl příjem, ze které se odvádí sociální pojištění, tak by mu po tuto dobu nenáležela výplata předčasného důchodu. Toto omezení platí do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již může mít libovolné příjmy.

Limity pro neplacení pojistného

V roce 2023 si mohou předčasní důchodci přivydělat na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3999 Kč a méně. Limit se přitom sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť a je možné pracovat na dohody do limitu pro více zaměstnavatelů současně.

Dvě dohody pro stejného zaměstnavatele

Pracovat pro stejného zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou do limitu není v praxi běžné, neboť se v takových případech při kontrole musí jednoznačně prokázat (sjednání odlišné činnosti v dohodách je nutností), že nebyly dvě dohody sjednány za účelem neplacení povinného pojistného (zaměstnavatelem i zaměstnancem).

Zpřísnění podmínek od roku 2024

V případě úspěšného legislativního procesu (jedná se o "daňovou" zákonnou úpravu a nikoliv "důchodovou" zákonnou úpravu) by mělo dojít od ledna příštího roku ke změně výpočtu odvodů na sociálním pojištění u DPP, kdy by nemělo být možné pracovat pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč bez nutnosti placení sociálního pojištění. Pracovat pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 10000 Kč bez odvodů na sociálním pojištění by mělo být nadále možné. Bude záležet na definitivně schválené legislativě.

Petr Gola