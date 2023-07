Poradna: Žádost o důchod dle stávajících podmínek

Vendula: Bohužel až květnu 2025 dosáhnu věku 60 let. Existuje nějaká možnost, jak si ještě do konce prázdnin zajistit současný lepší výpočet důchodu?

V případě úspěšného legislativního procesu nebudete moci v 60 letech do předčasného důchodu odejít, neboť bude možné odcházet do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Rozhoduje datum přiznání důchodu

Předčasný důchod s výplatou i předčasný důchod bez výplaty může být nejdříve přiznán při dosažení zákonného věku. Do konce prázdnin požadovaného věku dle zaslaných informací nedosáhnete, takže do konce prázdnin Vám nemůže být předčasný důchod přiznán (ani bez výplaty). Pro výpočet důchodu je vždy rozhodující datum přiznání důchodu a nikoliv datum podání žádosti. O důchod je možné žádat nejdříve 4 měsíce dopředu, takže v současné době si ještě žádost podat nemůžete.

Vyšší krácení u předčasných důchodů

Na doplnění však uvádím, že z důvodu zákonných změn bude předčasný důchod méně výhodný než je tomu v současnosti. Kdo odejde do předčasného důchodu dle nových pravidel v nejdřívějším možném termínu, ten bude muset počítat s citelně nižší měsíční penzí. Navíc legislativní změny počítají s tím, že až do dosažení řádného důchodového věku se nebude u předčasných důchodů valorizovat procentní výměra důchodu. Po zákonných změnách bude tedy rozdíl mezi případným řádným důchodem a předčasným důchodem vyšší než je tomu nyní. Odchod do předčasného důchodu bude vhodné dobře promyslet. Samozřejmě i po změnách bude pro některé občany předčasný důchod ze zdravotních, pracovních nebo rodinných důvodů nutností.

