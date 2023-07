Poradna: Odchod do předčasného důchodu v srpnu a výchovné

23. července 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Radana: V polovině srpna odejdu do předčasného důchodu, vychovala jsem tři děti, tak by mě zajímalo, zdali z důvodu odchodu do předčasného důchodu nebudu nějak krácená na výchovném a jak je aktuálně výchovné vysoké?