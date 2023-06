Poradna: Jaký můžu mít příjem v předdůchodu?

František: Uvažuji o předdůchodu, protože na mě dolehne zhoršení věku pro předčasný důchod. Pouze s předdůchodem by bylo pro mě složité finančně vyjít, budu potřebovat nějaký přivýdělek. Kolik bych si mohl přivydělat?

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod tedy nevyplácí stát a na předdůchodce se nevztahují žádná příjmová omezení tak jako na předčasné důchodce. V předdůchodu můžete mít tedy libovolné vlastní příjmy a pobírat předdůchod. Z důvodu čerpání předdůchodu tedy není nijak omezena Vaše vlastní výdělečná činnost.

Předčasný důchod později a s vyšším krácení

Připravované legislativní změny počítají s větším znevýhodněním předčasných důchodů od podzimu. Do předčasného důchodu bude možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a žadatelé o předčasný důchod budou muset počítat s vyšším krácením za předčasnost a s omezením valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Pokud tedy ještě nesplňujete podmínky pro přiznání předčasného důchodu, tak od podzimu se Vám možnost odchodu do předčasného důchodu pravděpodobně opět posune.

Možný souběh předčasného důchodu a předdůchodu

Vzhledem k tomu, že během předdůchodu se pobírají na účet vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření a v předčasném důchodu peníze od státu, tak je i možné současně pobírat předdůchod a předčasný důchod.

Petr Gola