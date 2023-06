Poradna: Mám odejít do předčasného důchodu?

Martin: Uvažuji o předčasném důchodu, protože moje práce mě již velmi zmáhá. Kdy by bylo pro mě nejlepší odejít do předčasného důchodu? S výplatou nebo bez výplaty?

Pokud uvažujete o předčasném důchodu, tak počítejte s tím, že čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím vyšší krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních předčasnosti, proto není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Např. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti) je krácení nižší než při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku (13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti).

Co zohlednit u předčasného důchodu?

Žadatelé o předčasný důchod zohledňují svoji finanční, pracovní, rodinnou a zdravotní situaci. Proto je pro někoho výhodné odejít do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu, pro jiného až třeba necelý rok (360 kalendářních dní) před dosažením řádného důchodového věku.

Plánované změny

Aktuálně se navíc plánuje zpřísnění legislativy ohledně předčasných důchodů. Jestliže projdou navrhované změny úspěšně legislativním procesem, tak bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, zvýší se krácení za předčasnost a omezí se valorizace do dosažení řádného důchodového věku. Během legislativního procesu může samozřejmě dojít ke změnám a bude záviset na konečné verzi. Účinnost navrhovaných změn by měla být od září. Z důvodu těchto legislativních změn by atraktivita předčasných důchodů poklesla.

Neexistuje univerzální datum předčasného důchodu

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bohužel nelze jednoznačně říci, který termín odchodu do důchodu je nejvýhodnější či nejlepší, u každého žadatele o důchod je to jinak. V případě schválení výše uvedených změn Vám však doporučuji si rozmyslet případný odchod do předčasného důchodu s výplatou nebo bez výplaty ještě před jejich účinností.

Petr Gola