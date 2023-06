Poradna: Zajištění důchodového věku v 60 letech

Roman: Vím, že se uvažuje o možnosti odchodu do předčasného důchodu jenom o tři roky dříve, což by se mě dotklo, protože nyní bych mohl odejít již v 60 letech. Je nějaká možnost, jak si mohu zajistit důchod v 60 letech (květen 2024)? Třeba doplacením nějaké částky.

Aktuálně skutečně platí, že kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, což je i Váš případ. Připravované legislativní změny ovšem počítají s nejdřívějším odchodem do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž účinnost těchto změn by měla být již od září (skutečné datum závisí na průběhu legislativního procesu). V případě úspěšného legislativního procesu byste tedy skutečně nemohl v 60 letech do předčasného důchodu odejít. Prozatím však tyto navrhované změny neprošly úspěšně legislativním procesem, bude tedy záviset na konečné verzi zákonných změn. Během legislativního procesu může dojít k úpravě návrhů nebo posunutí účinnosti.

Nelze zafixovat důchodový věk v 60 letech

Ani lidé, kteří v produktivním věku zaplatili vysoké částky na sociálním pojištění, si nebudou moci zajistit předčasný důchod v 60 letech při případných zákonných změnách. Pokud se změní legislativa, tak do předčasného důchodu v 60 letech nebudete moci bohužel odejít. Státní důchod by nebylo možné pobírat dříve než tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Vlastní úspory nebo předdůchod

Někteří občané, kteří budou mít dostatečně vysoké vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, budou moci řešit tuto situaci čerpáním předdůchodu. Během předdůchodu jsou totiž čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření a do předdůchodu je možné odejít nejdříve o 5 let dříve před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Předdůchod není státní důchod a vztahují se na něj jiné podmínky a pravidla.

Petr Gola