Poradna: Problémy v práci a důchodové rozhodování

5. června 2023

Josef: V práci jsem ve stresujícím prostředí, zaměstnavatel se ke mně nechová korektně a vedoucí se po mě „vozí“. Práci tedy nezvládám a uvažuji o odchodu do předčasného důchodu, neboť se mi nedaří z důvodu horšího zdravotního stavu najít jiné zaměstnání. Jak bych to měl při případné evidenci na úřadu práce? Mám jít do předčasného důchodu hned nebo později?