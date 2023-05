Poradna: Kdy si podat žádost o předčasný důchod?

Narodila jste se v roce 1962 a vychovala jste dvě děti, Váš řádný důchodový věk je 63 let a 2 měsíce. Do předčasného důchodu jste mohla nejdříve odejít v 60 letech, nyní již můžete do předčasného důchodu odejít kdykoliv.

Volba termínu předčasného důchodu

Při volbě termínu odchodu do předčasného důchodu počítejte s tím, že krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu tedy není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Měsíční částka předčasného důchodu závisí na rozhodných příjmech (tzv. osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění v celých ukončených letech, a právě krácení za předčasnost. V případě, že lze pozdějším odchodem do předčasného důchodu o několik dní později ukončit další celý rok pojištění, tak se opět vyplatí odejít do důchodu až po ukončení dalšího celého roku pojištění.

Kdy lze nejdříve podat žádost o důchod

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve 4 měsíce před požadovaným termínem. O starobní důchod je možné žádat i zpětně. O předčasný důchod zpětně žádat nelze.

Orientační výpočty předčasného důchodu je možné provést v naší kalkulačce, viz: Kalkulačka předčasného důchodu

