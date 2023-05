Poradna: Můžu ještě odejít do předčasného důchodu v 60 letech

Květoslava: Jsem narozena v červenci 1964 a vychovala jsem jedno dítě. Příští rok mi bude 60 let a chtěla jsem odejít do předčasného důchodu, protože mám zdravotní problémy (invalidní důchod mi však nebyl přiznán). Nyní se obávám, že mi už předčasný důchod nebude umožněn. Lze se o něj nějak s předstihem požádat?

Dle aktuálně platné legislativy můžete odejít do předčasného důchodu v 60 letech, přičemž však věku 60 let dosáhnete až v červenci 2024. Připravované legislativní změny však plánují, že bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Sledování legislativního vývoje

V případě úspěšného legislativního procesu plánovaných změn byste tedy již v 60 letech do předčasného důchodu odejít nemohla. V tuto chvíli ale žádné změny nejsou definitivně schválené. Doporučuji Vám tedy sledovat důchodové změny, např. i na našich stránkách, kde se jim budeme věnovat.

Situace není jednoznačná

Ve Vašem případě bude tedy záležet, kdy nastane účinnost legislativních změn, zdali nedojde během legislativního procesu ke změnám, zdali nebude nakonec nějaké přechodné opatření…

Žádost o důchod v dubnu 2023

Nyní v dubnu si nemůžete pojistit předčasný důchod již v 60 letech.

Petr Gola