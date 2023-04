Poradna: Výpočet důchodu v roce 2025 a důchodové plánování

Vzhledem k tomu, že řádného důchodového věku dosáhnete v březnu 2025, tak již nyní můžete kdykoliv odejít do předčasného důchodu.

Můžete si tedy zažádat o předčasný důchod s výplatou i bez výplaty.

Důchodové rozhodování

Zdali je však pro Vás aktuálně výhodnější odejít do předčasného důchodu bez výplaty již v roce 2023 nebo až v roce 2024 nebo odejít do řádného starobního důchodu v roce 2025, to nelze v tuto chvíli jednoznačně rozhodnout, protože neznám Váš průběh pojištění a v tuto chvíli nejsou známé parametry pro výpočet starobního důchodu v roce 2024. Veškeré potřebné údaje pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 budou známé pravděpodobně v září. Navíc plánované legislativní změny počítají se zpřísněním podmínek pro předčasné důchody a odchod do důchodu je tedy vhodné přizpůsobit aktuální legislativní situaci.

Porovnání let 2022 a 2023

Vzhledem k tomu, že v loňském roce proběhly dvě mimořádné valorizace státních důchodů, tak bylo finančně výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než do řádného důchodu v roce 2023. Vzhledem k tomu, že taková situace se může opakovat (v červnu 2023 proběne mimořádná valorizace důchodů), tak Vám doporučuji sledovat aktuální vývoj.

Lze pobírat předčasný důchod a předdůchod současně

Na doplnění uvádím, že případný souběh předdůchodu a předčasného důchodu je možný. I když budete pobírat předdůchod, tak si můžete požádat o předčasný důchod s výplatou.

Petr Gola