Poradna: Předčasný důchod bez výplaty v roce 2023

Marcela: Mohu v letošním roce požádat o předčasný důchod bez výplaty, když jsem se narodila 16. 9. 1964. Odpracovala jsem cca 43 let a jsem bezdětná. Přišla jsem nyní o práci a čeká mě registrace na úřadu práce.

16. dubna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Vzhledem k tomu, že jste se narodila 16. 9. 1964 a nevychovala jste žádné dítě, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 10 měsíců. Důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen na počtu vychovaných dětí.

V roce 2023 do předčasného důchodu odejít nemůžete

Do předčasného důchodu, ať už s výplatou nebo bez výplaty, můžete odejít nejdříve v 60 letech. V roce 2023 ještě věku 60 let nedosáhnete, proto si nemůžete odchodem do předčasného důchodu bez výplaty zajistit výpočet důchodu dle výpočtové formule roku 2023.

Do důchodu nejdříve až v 60 letech

Nejdříve budete moci odejít do předčasného důchodu až 16. 9. 2024, kdy dosáhnete věku 60 let.

Jak dlouho můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Na doplnění uvádím, že nárok na podporu v nezaměstnanosti budete mít po dobu 11 měsíců a evidence na úřadu práce, kdy budete pobírat podporu v nezaměstnanosti, Vám zvýší dobu pojištění ovlivňující výši státního starobního důchodu.

Petr Gola