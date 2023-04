Poradna: Evidence na úřadu práce v předdůchodu

Pobírání předdůchodu nemá vliv na nárok na podporu v nezaměstnanosti a evidenci na úřadu práce. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření a nikoliv státní důchod.

Souběh podpory v nezaměstnanosti a předdůchodu

Z tohoto titulu je možné pobírat současně předdůchod a podporu v nezaměstnanosti. Předdůchodce může být v evidenci na úřadu práce. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se hodnotí jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Doba pobírání předdůchodu se jako náhradní doba pojištění nezapočítává.

Předdůchod a předčasný důchod

V praxi lidé čerpají předdůchod z toho důvodu, aby se vyhnuli krácení za předčasnost u předčasného důchodu. V některých případech však dochází k situaci, že potřebují zvýšit svůj aktuální měsíční příjem nebo výpočet předčasné důchodu je výhodnější než řádného důchodu, tak jako se to stalo koncem loňského roku, kdy bylo finančně výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než do řádného důchodu v roce 2023. V takovém případě mohou i předdůchodci odejít do předčasného důchodu. Současně pobírat předdůchod a předčasný důchod je možné.

Petr Gola