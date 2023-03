Poradna: Vysoké příjmy v letošním roce a důchod

23. března 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Jiří: Do starobního důchodu bych měl odejít v roce 2025. Přemýšlím, že bych odešel do předčasného důchodu již nyní. Je výpočet důchodu po celý rok stejný? V letošním roce mám hezké peníze, tak chci, aby se při výpočtu důchodu zohlednily co nejvíce.