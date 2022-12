Lithium – investice budoucnosti?

Růst cen lithiových baterek

Agentura BloombergNEF (BNEF) přinesla zajímavou informaci. Cena lithiový baterek vzrostla v roce 2022 o 7 % oproti roku 2021. Jedná se o první vzrůst po deseti letech poklesu cen baterek. Důvodem je růst ceny lithia, inflace a poptávky po lithiových baterkách. Průměrná cena baterie dosáhla 151 dolarů za kWh podle BNEF. Nejlevnější jsou baterie samozřejmě v Číně, kde cena dosahuje 127 dolarů za kWh. V USA je pak cena o 24 % dražší a v Evropě dokonce o 33 %. Cena baterek by měla klesnout v roce 2024, ale důvodem poklesu má být přechod k masové produkci elektroaut.

Bidenova podpora

Lithium těží z administrativních pobídek současné Bidenovy vlády. Díky nedávno schválenému dotačnímu programu se čeká masivní rozvoj továren používající lithium. Mělo by se jednat celkově o více než 13 miliard dolarů pro výrobce baterií. Provozní ředitel spolčenosti Piedmont Lithium, Patrick Brindlea, uvedl, že jen jeho společnost obdržela pro tento rok granty za 141,7 milionů dolarů. Všichni budou v následujících letech lithium potřebovat.

Výhled na rok 2023

Investiční banka Goldamn Sachs odhaduje, že letos chybělo na trhu 84 tisíc tun lithia. Nabídka by se měla vyrovnat až na konci roku 2023. Těžařský a zpracovatelský průmysl okolo lithia dnes silně roste. Minimálně ještě rok nebo dva určitě poroste. Na New Yorské burze se dá nyní najít velké množství akciových titulů z této oblastí. Díky zvyšování úrokových sazeb je mnoho společností z této oblasti podhodnocené. Lithium tak nabízí investici do oblasti o které víme, že i v příštím roce a možná ještě i déle bude růst. A růstových odvětví je pro rok 2023 jak šafránu.

Matěj Široký