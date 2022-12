Do čeho neinvestovat v roce 2023?

Klíčová otázka

Je těžké říct v roce 2023 investorům může přinést zhodnocení. Hlavní příčinou neúspěchu investorů v roce 2022 byla restriktivní politika amerického Fedu. Není jasné, jak dlouho chce Fed své sazby zvedat a hlavně jak dlouho je bude chtít držet na restriktivních úrovních, tedy výš než 4 %. Úrokové sazby dříve či později budou mít vliv na všechny ekonomické odvětví lidských aktivit. Těžko odhadnout, jaké odvětví bude nejlépe odolávat a jestli takové existuje. Zásadní otázkou, tedy nebude, jak na investici vydělat, ale kde neztratit aspoň část investovaných prostředků. Abychom investorům pomohli v přemýšlení, položme opačnou otázku: Do čeho určitě neinvestovat v roce 2023?

Výrobci počítačů

Tři největší výrobci počítačů na světě HP, Dell a čínské Lenovo, měli velmi špatný rok. Akcie těchto firem odepsaly mezi 20 až 30 %. Jejich utrpení není zdaleka u konce. Pokles zájmu o stolní počítače je markantní. Tato skutečnost se připisuje částečně epidemii koronaviru, během které část lidí začala pracovat v režimu home office a firmy musely investovat do nákupu nových pracovních stanic. Avšak tento zájem se nyní nasytil. Ve firmách se životnost počítačů odhaduje na tři až pět let. Nový cyklus nákupu výpočetní techniky začne nejdříve v roce 2024 a možná i později. Rok 2023 bude tedy hubený. Druhý problémem, který je mnohem závažnější, je odklon od výpočetní techniky ve prospěch chytrých telefonů. Průměrný smartphone dnes umí to co běžný uživatel očekává od stolního počítače. Výrobcům stolních počítačů také chybí nové sektory k růstu a proto nelze očekávat, že by rok 2023 byl pro ně dobrý.

Matěj Široký