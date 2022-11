Jeff Bezos nabádá k šetření

Šetřete a zbytečně neutrácejte

Bezosova rada obyčejným lidem nemohla být explicitnější. V rozhovoru posluchače nabádal, aby odložili nákup nové televize nebo nového auta a snažili se vytvořit si zásoby. Důvodem je zhoršující se makroekonomická situace. Tento vzkaz působí podivně, protože se zrovna blížíme období tzv. Black Friday, které je na Amazonu pověstné. Jestliže hlavní akcionář největšího internetového prodeje v USA vybízí v nadcházejících dnech ke zdrženlivosti, není to jen tak.

Akciím Amazonu se nedaří

Pokud se celý vzkaz zasadí do kontextu současného hospodaření společnosti, je jeho obsah ještě překvapivější. Amazonu se na americké burze nedaří. Jeho akcie od začátku roku odepsaly přes 49 %, což je na tak velkou stabilní firmu hodně. Amazon zredukoval odhad tržeb na poslední letošní čtvrtletí z 155 na 140 miliard dolarů. Na krizi se rozhodl reagovat snížením počtu zaměstnanců a propustil 10000 lidí. Jakkoliv číslo vypadá hrozivě, jde o pouhý zlomek, protože Amazon zaměstnává přes 1,5 milionu pracovníků po celém světě.

Jistota recese

Jelikož zatím nic nenaznačuje, že by americký Fed změnil své rozhodnutí inflaci porazit, světová ekonomika bude zpomalovat. Přestože tyto dopady kolem sebe ještě nevidíme, celý proces zpomalování již začal. Jeff Bezos si to uvědomuje. Není důvod skrývat pravdu, přestože by to prodejům Amazonu možná krátkodobě pomohlo. Zajistit si finanční rezervu pro nadcházející recesi je dobrý nápad, i když musíme počítat s tím, že jistou část z naspořených peněz znehodnotí inflace.

Matěj Široký