Je už za námi špička inflace?

Český statistický úřad potěšil říjnovými čísly o domácí inflaci, která konečně výrazněji klesla na 15,1 %. Jedná se o první pokles po 5 měsících. Znamená to, že už máme to nejhorší za sebou? Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se podívat na vývoj inflace ve světě, jejž ten v Česku kopíruje.

Inflace v USA

Nejlépe si v boji s inflací vedou USA. Je to díky agresivní politice Fedu, který přes úvodní zaváhání, kdy inflaci považoval za přechodný jev, rozhodl zvedat úrokové sazby. Ty v USA v současnosti dosahují 3,75 %, a to ještě nejsme u konce, zvedání bude dál pokračovat. Americká inflace již po čtyři měsíce reaguje poklesem. Za říjen byla 7,7 % a v příštích měsících by měla klesat ještě víc. Výhodou USA je, že tamní inflační šok způsobily dva faktory: vysoká cena ropy a růst cen v důsledku výpadku výroby způsobeného problémy dodavatelských řetězců. Nyní cena ropy klesla ze svých maxim. Taktéž dodavatelské problémy se vyřešily, což je vidět na snížení cen nový aut. USA tak zřejmě má to nejhorší za sebou.

Inflace v EU

Eurostat oznámil, že inflace v eurozóně dosáhla 10,6 %, což je zatím smutný rekord. Z tohoto údaje vidíme, že EU ještě nemá vrchol inflace za sebou. Důvodů je hned několik. Monetární politika ECB je méně agresivní, v současnosti jsou na euru jen 2% sazby. ECB je chce zvedat, ale zároveň nevidí prostor k zvýšení sazeb nad 3 %. Energetická krize je v Evropě mnohem hlubší. Kvůli slabému euru má růst cen ropy větší dopad na peněženky spotřebitelů. Energetická krize se ovšem netýká jen ropy, ale i zemního plynu a elektrické energie. Inflace v EU tak za svým vrcholem ještě není.

Inflace v ČR

Po říjnových výsledcích by se zdálo, že Česko má nejhorší za sebou. Pokles inflace se váže zejména na zastropování cen energií českou vládou. Jenomže toto zastropování pouze zastavuje cenu, přičemž zbytek bude doplácet stát. A stát jsme my. Tudíž to ve výsledku znovu uhradí daňový poplatník. Inflace v ČR je možná za svojí špičkou, ale návrat k normálnějším hodnotám se ještě značně protáhne. Jediné, co by mohlo boj s inflací urychlit, by byla změna měnové politiky ČNB. Ta se ale prozatím nechystá.

Matěj Široký