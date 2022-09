Čísla americké inflace působí paniku na akciových trzích

Pokles inflace

Na první pohled by se zdálo, že toto číslo není zase tak špatné v porovnání s Českem nebo Evropou. Navíc americká inflace zaznamenala již druhý pokles v řadě od červnové hodnoty 9,1 %. Nyní už lze konstatovat, že se jednalo o inflační vrchol v zemi. Jenomže srpnové výsledky byly přijaty velmi špatně. Analytici očekávali, že inflace v USA poklesne na 8,1 %. Rozdíl dvou desetin procenta způsobil na trhu obrovskou paniku a výprodeje akcií. Technologický Nasdaq10013. září za jediný den ztratil přes 5 %, což je největší pokles za poslední dva roky. Trhy si uvědomily, že boj s inflací bude mnohem těžší, než se předpokládalo.

Zvedání sazeb

Šéf amerického Fedu Jerome Powell se v posledních týdnech projevoval jako nesmiřitelný bojovník s inflací. Několikrát zopakoval, že cíl zůstává stejný, a to dostat ji pod 2 %. Téměř šestiprocentní stlačení dolů ale není možné, pokud zůstanou úrokové sazby na 2,5 %. Jak jsme již několikrát řekli, aby centrální banky inflaci porazily, musí mít kladné úrokové sazby. Pro USA by to v současnosti znamenalo sazby okolo 10 %. Je tedy pochopitelné, že pokud bereme Powella vážně, nic jiného než zvedání sazeb nemůžeme ze strany Fedu očekávat. Trhy si pořád dělají falešnou naději, že centrální banka svoji politiku otočí. A právě zklamané naděje pak vytvářejí prodejní tlak. Analytici z JP Morgan nyní mluví o možnosti, že Fed v září zvedne sazby o 100 bazických bodů. Znovu však platí, že za současné inflace jsou sazby velmi nízko. Pokud by Fed zvyšování zrychlil, jednalo by se navzdory nevoli trhů o správný krok. Čím rychleji sazby porostou, tím vyšší je pravděpodobnost, že se inflace zastaví.

Matěj Široký