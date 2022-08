Hospodaření Walmartu nevěští nic dobrého

Změna plánu

Připomeňme si, že původní plán amerického Fedu v boji s inflací byl následovný. Zvedat úrokové sazby tak vysoko a natolik rychle, že vytvoří recesi, která pak bude mít následně protiinflační vliv. Odhadovalo se, že Fed zvedne sazby do konce roku na úroveň 3,5 možná i 4 %. Samotná recese byla plánovaná na rok 2023 nebo možná až ten další. Jenomže výsledky firem napovídají, že velká část populace již nejspíš začala šetřit, což by mělo vytvořit tlak na prodejce, aby šli s cenami zboží co nejníže. Dobrým ekonomickým ukazatelem jsou právě výsledky obchodních řetězců a jedním z nich je Walmart.

Walmart snižuje výhled

Tento americký řetězec má přes 11000 supermarketů a hypermarketů po celém světě, zejména pak v Severní Americe. Proto právě jeho výsledky mohou napovědět, jaká je nálada a kupní síla běžných Američanů. Společnost bude sice publikovat oficiální výsledky až 16. srpna, ale již nyní vydala tzv. profit warning. V něm svým akcionářům oznamuje, že výhled zisku na akcii bude nižší o 11 až 13 %. Důvodem je hlavně problém s prodejem oblečení, který značně vázne. To může být známka zpomalování spotřeby u Američanů, protože právě nákup oblečení je něco, co lze vždy odložit na později. Generální ředitel Doug McMillon ve svém komuniké prohlásil, že pozoruje stupňující se tlak na ceny běžného zboží. Ty Američané při svých nákupech zohledňují nyní daleko více. Lze to vidět i v hospodaření Walmartu, kdy tržby rostou, ale marže klesají. Pokud se obavy ředitele potvrdí a zisky společnosti budou klesat, je to známka, že recese je tady. A zde se dostáváme k jádru věci. Bude Fed moci zvedat sazby i v posledním letošním čtvrtletí, budou-li USA již v silnější ekonomické recesi?

Matěj Široký