Zasedání v Jakson Hole přineslo odhodlání Fedu pokračovat v boji s inflací

Boj s inflací

Již několik týdnů se spekuluje, že Fed je již velmi blízko vrcholu, co se týče úrokových sazeb. Tato spekulace na brzkou změnu měnové politiky živila růst trhů v posledních týdnech. Jerome Powell však tyto spekulace vyvrátil. Fed bude zvedat svoje sazby v nejbližší době, protože bude chtít vrátit inflaci pod 2 %. Dá se předpokládat, že Fed na svém příštím zasedání 21. září zvedne opět svoje sazby o 75 bazických bodů. To však nebude velké překvapení, protože víc než polovina analytiků předvídá tento scénář.

Opatrný Fed

Fed nechce udělat stejnou chybu jako v předchozím případě, kdy předvídal, že inflace bude přechodná. To se nakonec ukázalo jako mylné. Fed oddaloval zvedání sazeb. Kdyby již na začátku roku 2021 připustil problémy s inflací, tak by mohl svoje sazby začít zvedat mnohem dříve a efekt zvednutí sazeb by oslabil inflaci ve svém zárodku. Fed nechce nyní příliš předvídat situaci. Ke změně měnové politiky dojde až ve chvíli, kdy inflace bude poražena dlouhodobě. Tato zpráva a postoj investory opravdu překvapil. Rýsuje se scénář, že sazby na 4 % budou v USA po celý rok 2023. To samo o sobě není až tak hrozné. Skutečná katastrofa by nastala, kdyby inflace pořád neklesala. Ale stejně jako Fed nepředbíhejme.

Špatná zpráva pro ČNB

ČNB zaujala velmi optimistický postoj, stejně jako finanční trhy, nad červencovými čísly inflace. Pokud inflace klesne v jednom měsíci, neznamená to automatický změnu trendu ani to, že jsme za vrcholem. Logickým důsledkem rozhodnutí Fedu bude posilování dolaru vůči euru a následně i vůči koruně. ECB nyní nemůže uhnout a taktéž v září bude muset zvednout sazby. Očekává se, že evropské sazby porostou jen o 50 bazických bodů. Ale i to bude znamenat posílení eura vůči koruně. Pokud se ČNB bude snažit udržet kurz na stávající úrovni, bude muset buď ještě víc devizově intervenovat, anebo zvednout sazby. Jelikož nevíme, jak dlouho bude utahování měnové politiky trvat, tak devizově intervenovat je značně nesmyslné.

Matěj Široký