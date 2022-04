Kam míří úrokové sazby FEDu?

Výhled pro rok 2022

FED chtěl letos původně zvednout sazby šestkrát, a to vždy o 25 bazických bodů. Sazby se tak měly pohybovat na úrovni 2,25 až 2,5 %. To se ale v kontextu americké ekonomiky jeví jako příliš málo. Čísla z USA ukazují, že tamní trh práce je napjatý, a proto hrozí, že se inflace rozjede velmi rychle. Její růst je způsobený stoupáním životních nákladů. Pokud se však firmy budou snažit zaměstnancům přidávat, inflace chytne druhý dech a ocitneme se tváří v tvář hyperinflaci. FED o tomto riziku ví. A proto již nyní jeho vedení hovoří o tom, že by v květnu mohly sazby vyrůst o 50 bazických bodů. Na každém dalším sezení by pak americká centrální banka zvedla sazby stejnou měrou. Trhy nyní odhadují, že na konci roku se budou pohybovat v pásmu 3,1 až 3,5 %.

Bude to stačit?

Problém je však ten, že současná inflace v USA bude atakovat hranici 9 %. Podle teoretických výpočtů a historických zkušeností by FED měl zvednout sazby minimálně na stejně, aby inflaci zastavil. Tak skokové zvýšení sazeb by samozřejmě znamenalo jak okamžitou recesi, tak následný akciový krach. Inflace by se ale vrátila do normálu. Přibližně za jeden rok by se tak americká ekonomika vzpamatovala z šoku a mohla se rozjet nanovo. Je pochopitelné, že tak velkou zodpovědnost si nikdo nechce vzít na svá bedra, tudíž to vypadá, že FED je pro současné polovičaté řešení. Je možné, že centrální bankéři nakonec najdou více odvahy anebo je okolnosti zkrátka donutí zvednout sazby radikálněji. Ale i ti nejodvážnější analytici předpovídají v USA na konci roku sazby mezi 4,5 až 5 %, tedy takové, jaké jsou v současnosti v Česku. Lze předpokládat, že stejně jako u nás nebudou stačit na to, aby inflaci zastavily. Nebylo by tedy lepší vyvolat šok, který by nás inflace zbavil?

Matěj Široký