ECB konečně zvedla svoje úrokové sazby

Rozhodnutí z nutnosti

ECB velmi dlouho, déle než Fed, zastávala teorii, že inflace je přechodná. Taktéž centrální bankéři z ECB rádi upozorňovali na to, že aktuální inflace je způsobena především růstem cen energií, na které ECB nemá vliv. Toto tvrzení je pravdivé jen částečně. Samozřejmě ECB nemá přímý vliv na cenu energií, tu by měl mít trh. Jenomže ECB nastavuje cenu peněz a tím i podmínky jaké panují na trhu. A v neposlední řadě, euro oproti dolaru za rok oslabilo o 13 %. Důvod je zřejmý. Fed již několikrát zvedl své úrokové sazby. Díky oslabení eura se ještě víc projevilo zdražení energií a to zejména ropy, která se obchoduje v dolarech. Oslabující euro neumožnilo Evropanům profitovat z nedávného pádu ceny barelu ropy pod 100 dolarů. Slabé euro celý pokles neutralizovalo. ECB tak v tváří tvář oslabené měně neměla jinou možnost než sazby zvednout.

Inflační cíl 2 %

Samotné zvednutí sazeb se očekávalo. Analytici tipovali mezi 25 až 50 bazickými body. Nakonec to byla horní hranice. Ale co všechny překvapilo, bylo silné odhodlání ECB dostat inflaci znovu pod 2 %. Podle Eurostatu inflace v zemích používající euro dosáhla 8,6 %. To je opravdu ambiciózní cíl. Pro finanční trhy to znamená, jediné ECB bude muset zvedat svoje sazby dál. Jak vidím v USA, kde již zvedání sazeb probíhá od března 2022, inflace nezpomaluje. ECB pokud myslí svůj boj s inflací vážně, bude muset zvedat sazby velmi rychle.

Špatná zpráva pro ČNB

Právě odhodlání ECB zvedat dál sazby není dobrou zprávou pro ČNB. Ta v novém složení a pod novým guvernérem chce sazby stabilizovat. Pokud na své zasedání ČNB své sazby nezvedne aspoň symbolicky, vznikne velký tlak na českou korunu, která by měla začít oslabovat vůči své referenční měně: euru. ČNB tak bude velmi těžko bojovat proti inflaci, pokud bude koruna oslabovat.

Matěj Široký