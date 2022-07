Bude zpomalení čínské ekonomiky trvalé?

Výhled pro rok 2022

V době čínského rozmachu jsme si zvykli na roční přírůstek v rozmezí 6 až 10 % ročně. Díky tomuto stabilnímu dlouhodobému růstu se Čína postupně stávala světovým lídrem. V roce 2022 však čínské HDP může růst pouze 3 %. Tedy o polovinu měně než jsme zvyklí. První a nejrozšířenější vysvětlení je samozřejmě čínská strategie zero Covid. Přísné uzavření se dotklo 45 velkých čínských měst včetně Šanghaje. Počet lidí, kteří po několik týdnů nesměli opustit své byty, je odhadován na 373 milionů Číňanů. Tedy skoro jednu čtvrtinu celé populace. Dopad na HDP je evidentní.

Čína si zpomalení nepřipouští

Čínský ekonom Dan Wang z Hang Seng Bank si nepřipouští zpomalení čínské ekonomiky, protože se blíží 20 sjezd čínské komunistické strany v listopadu 2022. Během tohoto kongresu se budou prezentovat dobré ekonomické výsledky. Ekonom Dan Weng si myslí, že dobré ekonomické výsledky budou dosaženy především masivními státními investicemi do infrastruktury. Ty sice zlepší statistiku HDP, ale nový ekonomický impuls pouhé investice do infrastruktury nepřinesou. Čína se může velmi brzy potýkat s problémy nízkého ekonomického růstu, který je typický pro rozvinuté západní země. To je mimochodem i důvod proč analytici z banky USB snížili výhled na roční růst čínského HDP z 4,2 % na pouhé 3 %. Pokud Čína neupustí od strategie zero Covid, návrat k 6 % růstu HDP bude v nedohlednu. Nic prozatím nenasvědčuje tomu, že by čínská vláda chtěla na svém přístupu ke Covidu cokoli měnit.

Matěj Široký