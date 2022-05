Co čekat od nového guvernéra ČNB?

Nešlo už o skutečné překvapení, protože server Seznam Zprávy několik dní před oficiálním vyjádřením prezidenta zveřejnil informaci, že novým guvernérem ČNB bude dosavadní člen její bankovní rady Aleš Michl. Co měly společného samotné jmenování i únik informace o něm? Na obě dvě události česká koruna reagovala oslabením. To není dobrá známka.

Obava trhů

Reakce koruny vůči euru se zakládala na dvou skutečnostech. Aleš Michl jako člen bankovní rady v posledních měsících systematicky hlasoval proti zvedání sazeb. Odůvodňoval to tím, že tento krok napáchá víc zla než užitku. Vysoké sazby přiškrtí ekonomiku a inflaci neporazí, protože ta je z velké části způsobená růstem cen energií. Regulovat je není v moci centrální banky. Druhým důvodem bylo Michlovo vyjádření bezprostředně po samotném jmenování. Kloní se k názoru, že by bylo dobré si dát nyní se zvyšováním sazeb přestávku a pozorovat, jak se projeví již uskutečněné kroky. Na základě tohoto je logické, že koruna oslabovala, trhy jsou vždy otočeny k budoucnosti. Pokud se zastaví trend utahování měnové politiky, koruna bude vůči ostatním měnám, které sazby zvedají, oslabovat. To hrozí především ve vztahu k dolaru, Fed totiž hodlá sazby zvyšovat. Kurz koruny vůči dolaru tak pomalu ale jistě míří k 24 Kč.

Intervence ČNB a budoucnost sazeb

ČNB byla nucena zasáhnout, aby česká koruna neoslabila příliš. Jedná se však o bezprostřední reakci trhů. Za prvé je potřeba si uvědomit, že Michl může postupem času změnit názor, což se pravidelně děje. Guvernér by měl spíše reagovat na konkrétní situaci, než se držet rigidně ekonomických teorií. To může být Michlovou silnou stránkou, protože má zkušenosti z finančních trhů. Za druhé je otázkou, o kolik ČNB zvedne sazby na posledním zasedání ještě pod guvernérem Jiřím Rusnokem. Pokud by byl „hike“ velký mezi 75 nebo dokonce 100 bazickými body, je možné, že sazby přes léto zůstanou nezměněné. A nakonec zatřetí, pokud bude trend zvedání sazeb ve světě trvat do konce roku a déle, ČNB si jednoduše nebude moci dovolit jít proti proudu. Česká koruna by se tak mohla dostat nad 30 Kč za euro. Se slabou korunou by byl risk inflační spirály velmi pravděpodobný.

Matěj Široký