Kam až dojdou sazby na české koruně?

Odcházející guvernér

Skokové zvýšení jde bezpochyby na vrub dosluhujícího guvernéra Jiřího Rusnoka. Končí své šestileté období v čele ČNB. Rusnok k počátku zvedání sazeb velmi obratně využil příležitosti parlamentních voleb. V období změny vlády se mu k tomu otevřel prostor, aniž by narážel na silný politický odpor. Největším problémem zvedání úrokových sazeb je, že jde o nepopulární krok. Dal by se přirovnat k léku, který pacientovi sice nechutná, ale musí si ho vzít, aby zůstal při životě. Rusnok a s ním celá ČNB zvedli sazby mnohem dříve než o dost slavnější instituce jako americký Fed nebo Bank of England. Díky tomu lze říct, že jsme získali náskok a ocitli se několik kroků před světem.

Dva možné scénáře

Výjimečná byla i tisková konference, protože při ní dal Rusnok poněkud nahlédnout pod pokličku ČNB. Tamní analytický tým vypracoval dva možné scénáře. První mluví o tom, že ČNB by měla zvednout sazby co nejdřív na úroveň 8 %, aby skutečně začala brzdit a snižovat inflaci. Druhý říká, že by sazby měly zůstat na úrovni okolo 6 %, protože jejich další zvyšování by mohlo poškodit růst českého HDP. Negativním efektem této druhé verze je připuštění většího inflačního cíle. Jinak řečeno, pokud úrokové sazby neporostou rychle, inflace bude delší. Nyní se zdá, že rada ČNB půjde spíš druhou cestou než první. Z toho pro nás vyplývá, že vysoká inflace tu s námi bude minimálně do konce roku. Na prvním scénáři je zajímavá jedna věc. Potvrzuje, že sazby musí být opravdu vysoké, aby se inflace začala zpomalovat. Je tedy otázka, jak ji chce zastavit ECB, když jsou její úrokové sazby pořád na nule?

Matěj Široký