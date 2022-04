ČNB zvedla úrokové sazby na 5 %. Jaký bude dopad?

5. dubna 2022 štítky Investice Měnová politika čtení na 2 minuty

Můžeme říct, že celkem bez překvapení ČNB na konci března zvedla úrokové sazby o 50 bazických bodů na rovných 5 %. Tento krok se očekával. Prakticky jakékoliv jiné číslo by bylo s podivem. Právě proto je nejdůležitější výhled do budoucnosti. Co centrální banka chystá a jaké důsledky zvýšení sazeb má?