Česká inflace láme rekordy

ČNB a inflace

Česká centrální banka se snaží s inflací bojovat, o čemž svědčí i její nedávné zvýšení sazeb na 5 %. Jenomže problém je v tom, že pětiprocentní sazby nemohou porazit více než dvanáctiprocentní inflaci. Pokud by ČNB chtěla opravdu dostát svému úkolu, kterým je zajistit stabilitu cen, sazby by se musely pohybovat na hranici 10 %. K takovému kroku samozřejmě chybí odvaha. Z posledního zápisu z jednání ČNB vyplývá, že se mezi bankéři začínají objevovat obavy z toho, že pětiprocentní sazby zpomalují ekonomiku. To je až úsměvné, protože princip zvedání sazeb a boje s inflací je založený právě na tom, že ekonomika se zastaví z důvodu poklesu poptávky. Zpomalení ekonomického růstu tak v podstatě signalizuje, že sazby začínají fungovat.

Pokles českého HDP

Samozřejmě existuje velmi nepříjemné riziko, že český HDP začne klesat, ale inflace zůstane vysoká. Tato možnost by nastala v případě dalšího zdražování energií na světových trzích. ČNB nemá prakticky žádnou možnost, jak se s novým růstem cen zemního plynu a ropy o desítky procent vyrovnat. Může jedině zvedat sazby, čímž podpoří posilování koruny. Avšak i tam jsou možnosti omezené. Silná koruna okolo 22 Kč za euro by byla pro mnohé české exportéry neúnosná a znovu by navíc poškozovala růst českého HDP. Česku tak reálně hrozí riziko stagflace. To připustil i člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda.

Nelehká volba

ČNB v podstatě nemá jinou možnost než sazby zvyšovat anebo je alespoň ponechávat na současné úrovni. V žádném případě si nemůže dovolit je snížit. Odstrašujícím příkladem pro nás může být Turecko, jehož prezident Recep Erdogan se ve snaze podpořit národní ekonomiku rozhodl sazby i přes velkou inflaci snížit. Výsledek se brzo dostavil, turecká inflace v březnu přesáhla 60 %. Světový trend směřuje ke zvedání sazeb, a tak je i ČNB bude muset dříve či později znovu zvýšit. Sedmiprocentní úrokové sazby se dnes jeví jako nutnost.

Matěj Široký