Dopady měnové politiky: slabé euro a slabý jen

I když Česká národní banka (ČNB) začala se zvedáním sazeb už loni v červnu, dopad na inflaci prozatím nevidíme, protože ta naopak roste. Mohlo by se tedy zdát, že kroky centrálních bank stále nemají přímý vliv. Ale to je omyl, protože monetární politika se nyní projevuje především na kurzech měn.

Brzká parita mezi dolarem a eurem

V současnosti má kurz euro/dolar velmi blízko paritě, tedy hodnotě, kdy za jedno euro dostaneme jeden dolar. Přitom ještě před několika měsíci směnárny za euro vydávaly dolar dvacet. Podle kurzovního lístku vůči němu euro od začátku roku oslabilo o 7,29 %. To je opravdu hodně, když si uvědomíme, že jde o dvě nejpoužívanější devizy. Ovšem ještě hůře je na tom japonský jen, dolar proti němu posílil o 12,83 %.1 To je taktéž velmi mnoho, vezmeme-li v úvahu, že japonská měna plní obdobnou roli jako švýcarský frank, kdy je v rozbouřených dobách vyhledávaná jako bezpečný devizový přístav. Přestože nynější doba je velmi nejistá, z jenu se stal devizový propadák. Co má s eurem společného?

Neochota centrálních bankéřů zvedat sazby

V současnosti spojuje Evropskou a Japonskou centrální banku právě to, že nechtějí zvedat úrokové sazby. Japonsko má nyní sazby záporné (-0,1 %), přičemž na nule se drželo od roku 2010. Nízké úrokové sazby jsou součástí tamní dlouhodobé koncepce monetární politiky, Japonsko patří nominálně k nejzadluženějším zemím, kdy státní dluh tvoří 266 % HDP. To však tamní centrální bance nevadí, protože si půjčuje za nízké úrokové sazby u japonských občanů. Celý systém si však nemůže dovolit sazby zvednout, protože by se tak vychýlil z křehké rovnováhy a z obrovského japonského dluhu by se stal problém.

ECB je na tom podobně v tom smyslu, že si nemůže dovolit zvednout sazby kvůli vysokému zadlužení jihoevropských států. Centrální bankéři z ECB a Japonska se tak snaží zabránit jakémukoliv zvýšení sazeb, případně je co nejvíc oddálit. To se jim prozatím daří, avšak daň za to je veliká. Jejich měny se vůči dolaru propadají. Jediná cesta, jak tomu zabránit, je právě zvednout sazby.

Matěj Široký