Předdůchod nesnižuje osobní vyměřovací základ

19. května 2022 štítky Penze Právo přečtete do minuty

Osobní vyměřovací základ můžeme zjednodušeně řečeno nazvat průměrnou hrubou měsíční mzdou v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se osobní vyměřovací základ vypočítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů v letech 1986 až 2021, přičemž roční vyměřovací základy se přepočtou na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Související Výpověď a důchod

Jaké jsou rozhodné příjmy?

Do ročních vyměřovacích základů se započítávají pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění. V praxi se nikdy neplatí sociální pojištění z pasivních příjmů. To znamená, že příjmy z nájmu nebo z kapitálového majetku nemají žádný vliv na výši státního důchodu. Rovněž se však nezapočítávají např. ani odměny z pracovních dohod, jestliže jsou hrubé měsíční odměny do limitu nepodléhajícího odvodům na sociálním pojištění. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně.

Předdůchod = vyloučená doba pojištění

Doba čerpání předdůchodu se pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu počítá jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že toto období se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí a nemá žádný vliv na jeho výši. Předdůchodci tedy nemusí mít strach, že z důvodu čerpání předdůchodu a nulovému příjmu podléhajícímu sociálnímu pojištění, budou mít při výpočtu následného starobního důchodu nižší osobní vyměřovací základ, než odpovídá jejich průběhu pojištění. Předdůchod tedy „nerozmělňuje“ osobní vyměřovací základ. Oproti čerpání naspořených peněz z jiných finančních produktů než z doplňkového penzijního spoření je to velmi důležitá legislativní výhoda, neboť jeden nulový rok sníží celkový osobní vyměřovací základ více, než by se na první pohled zdálo.

Petr Gola