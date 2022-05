Obdržení výpovědi a podpora v nezaměstnanosti

Pro zaměstnance, kterým se po uplynutí výpovědní lhůty nepodaří registrovat na úřadu práce je vhodné, když se následně registrují na úřadu práce. Vlastní aktivní přístup k hledání nového zaměstnání je nadále nutností, ale evidence může s hledáním nového uplatnění pomoci a současně je vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny.

OBZP platí 2 187 Kč měsíčně

Za občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát, neboť jsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státní pojištěnce. Pokud se však bývalý zaměstnanec po ztrátě zaměstnání neregistruje na úřadu práce, tak je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů s povinností platby zdravotního pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy měsíčně, v letošním roce tedy v částce 2187 Kč.

Nekrácení podpory v nezaměstnanosti

Občané registrovaní na úřadu práce po uplynutí výpovědní lhůty mají nárok na podporou v nezaměstnanosti za předpokladu získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Výše podpory činí 65 % rozhodného příjmu v prvních dvou měsících, 50 % rozhodného příjmu v dalších dvou měsících a 45 % rozhodného příjmu v následujících měsících. V případě obdržení odstupného se nárok na podporu v nezaměstnanosti o příslušné měsíce (zpravidla tři měsíce) odkládá. V případě, že výpověď podal sám zaměstnanec, činí podpora v nezaměstnanosti po celé rozhodné obdboí „jen“ 45 %. Délka podpory závisí na věku, občané do 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnansoti po dobu 5 měsíců, občané ve věku 50 až 55 let po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let potom 11 měsíců.

Petr Gola