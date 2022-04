Pro generaci Z bude bohatnutí velmi těžké – 2. díl

Legendární investor Charlie Munger nevidí budoucnost dnešních mladých růžově. Pro tzv. generaci Z bude těžké dosáhnout finanční svobody. Viděli jsme, že první velkou nevýhodou je cena nemovitostí. Avšak není to jediná věc, která představuje pro mladé lidi překážku. Budou to mít těžké i v oblasti investování.

Investování do akcií v minulosti

Kdo chtěl dříve dosáhnout finanční svobody, měl podle Mungera velmi snadnou pozici. Stačilo si během života průběžně kupovat akcie. Problém diverzifikace akciových nákupů vyřešil příchod ETF, které umožňují pořídit si výběr akcií společně. Investor tak bez velké námahy a rizika mohl dosahovat 10% ročního zisku. Při pohledu na současnou situaci na finančních trzích si Munger nemyslí, že bude možné stále dosahovat stejného výnosu.

Nebezpečí starého přístupu

Charlie Munger je společníkem Warrena Buffetta, jehož investiční strategie není nijak složitá. Akcie si vybírá především podle kvality společností. Buffett kupuje zvláště známé a velké společnosti, kde je riziko krachu velmi malé a které často mají výhradní monopol v sektoru, v němž podnikají. Základem úspěchu je možnost dovolit si nakupovat a držet akcie, i když se jim nedaří. Tato strategie však nemusí v budoucnu fungovat, protože trhy mohou vstoupit do fáze zvýšené volatility a dlouhodobé stagnace.

Jak investovat ve stagflaci

Problémy jsou od toho, aby se řešily. I pro generaci Z existují způsoby jak investovat, přestože to nebude tak lehké jako dříve. Důvodem je blížící se stagflace, což znamená, že inflace roste, ale zároveň HDP stagnuje. Pokud potrvá několik let, budou trhy jak na horské dráze. Strategie „nakup a drž“ nemusí mít ani po deseti letech stagflace vyústit v zisk. První důsledkem zvýšené obtížnosti obchodování bude, že se čím dál více lidí stáhne z akciových trhů, což zapříčiní jejich další pokles. Základní dovedností při investování v době stagflace je rozvážnost. Rizika budou velká, a proto je dobré postupovat co nejopatrněji. Investor si bude muset zvyknout na to, že dobře investovat bude znamenat neztratit moc peněz.

Matěj Široký