FED neochvějně připravuje světovou ekonomiku na utažení kohoutků

Reakce trhů

Prohlášení FEDu bylo opět jako studená sprcha. Předtím americké trhy rostly díky zprávám z Ukrajiny. Ukázalo se, že to s válkou ještě není tak horké a konflikt se na několik dnů odsouvá. Optimismus trhů však FED nyní překazil a ty se vzápětí propadly do červených čísel. Takto silná reakce překvapila mnohé analytiky. Proč?

Snížení nákupu aktiv

Trhy negativně ocenily informaci, že FED snižuje částku měsíčních nákupů na pouhých 30 miliard dolarů. Záchranný program nákupu aktiv ještě donedávna fungoval se 120 miliardami. V březnu by se měl zastavit a FED zvednout sazby. Zastavení programu je dnes již skutečností, zatímco zýšení sazeb ale ještě ne. Americká centrální banka záměrně nesděluje podrobnosti, aby zabránila spekulacím. Snížení objemu nákupů v praxi znamená, že dojde-li na Wall Street k poklesům, už nebude za trhy stát centrální banka, která tato dna vykoupí. Hrozí, že poklesy budou trvalejší a následné odražení ode dna bude o hodně slabší.

Výhled do budoucna

FED chce velmi jemně pilotovat návrat americké ekonomiky do normálu postupným zvyšováním sazeb. Je však třeba si uvědomit, že tato zpráva již byla několikrát zahrnuta do cen aktiv. Pokud banka zvedne sazby o 25 nebo i o 50 bazických bodů, úroková sazba 1 či 2 % při sedmiprocentní inflaci nic neznamená. Předvídané zvednutí sazeb žádnou katastrofu nezpůsobí. Ve hře jsou však dvě možnosti, které to mohou změnit. FED se může rozhodnout jít proti inflaci razantně a zvedat sazby mnohem rychleji a skokověji, než předpovídal. Otázkou je, za jak dlouho se to projeví v reálné ekonomice. ČNB už sazby zvedla skokově, ale efekt se ještě neobjevuje. Druhou možností je, že inflace bude i nadále růst anebo se ukáže, že tak malé zvýšení sazeb na ni nemá žádný vliv.

Matěj Široký