FED se připravuje zvednout sazby dříve, než se čekalo II. díl

Viděli jsme, že FED musí zakročit a změnit svou monetární politiku. Inflaci v USA táhnou jednak ceny energií, ale i napětí na trhu práce. Inflace je jako zubní pasta. Velmi lehce jde vymáčknout, ale je skoro nemožné ji vrátit zpět do tuby. Centrální bankéři z FEDu to vědí, a proto se snaží jednat.

Změna původního plánu

Ze zápisu s jednání americké centrální banky jasně vyplývá její odhodlání přistoupit ke zvednutí sazeb co nejdříve. Původní plán zněl, že FED ukončí progresivně tapering (nakupování aktiv, zejména amerických dluhopisů a hypotéčních úvěrů) a následně začne zvedat úrokové sazby. Mělo se tak dít velmi pomalu, po 25 bazických bodech. Nyní se zdá, že jeho kroky budou mnohem radikálnější.

Zvednutí sazeb již v březnu?

O novém plánu ještě není rozhodnuto s konečnou platností. Z dokumentů však vyplývá, že by k prvnímu zvednutí sazeb mělo dojít v prvním čtvrtletí tohoto roku. Mluví se o březnu, protože do té doby musí FED ukončit tapering. Druhou změnou je výška sazebního růstu. Nemuselo by se jednat o trojí zvednutí o 25 bazických bodů, ale rovnou o 50 nebo i více bodů. Analytici z Goldman Sachs odhadují, že FED zvýší sazby na čtyřikrát. Samozřejmě jsou to ale všechno zatím dohady. Nicméně svou komunikací dává banka najevo, že je připravena jednat. Nikdo teď nemůže říct, že nevěděl, že chystá otočku ve své měnové politice. Jestli FED v boji proti inflaci vytrvá a o kolik sazby zvedne, je však jiná otázka.

Negativní reakce amerických trhů

Na zprávu FEDu a následné komentáře analytiků reagovala newyorská burza výprodejem technologických akcií. To je logický krok. Právě tyto akcie jsou založené na potenciálním růstu, nikoliv na svých současných fundamentech. Technologické akcie jsou silně nadhodnocené, což je důvod, proč se jich investoři zbavují. Nejedná se však zatím o burzovní krach. Spíše jsme svědky sektorové rotace, kdy investoři z akcií vybírají své zisky. V řádu dní si pak položí otázku, co se získanou hotovostí mohou dělat. V současnosti, kdy se inflace pohybuje okolo 6 % a více, si nemohou dovolit nechat peníze jen tak ležet na účtu. Americké úrokové sazby se ještě nezvedly natolik, aby je mohli investovat do dluhopisů, takže zbývají znovu akcie. Tentokrát však investoři nebudou vyhledávat technologické růstové akcie, ale defenzivní tituly s velkou a jistou dividendou.

Matěj Široký