FED se připravuje zvednout sazby dříve, než se čekalo I. díl

Americká inflace

Ze zápisu jasně vyplývá, že jejich největší starostí je, jak zastavit současnou inflaci. Neřeší se už ani tolik, jestli jde o přechodný jev a zdali bylo komunikační chybou zavést tento termín pro ospravedlnění nízkých úrokových sazeb. Hlavním tématem je, co s inflací dělat a jak ji zastavit. V USA je situace napjatější než v Evropě. Zatím se mluvilo o tom, že inflační růst je daný především stoupáním cen energií a výpadkem pravidelných dodávek kvůli koronaviru. To byla jistě pravda. Tato příčina se považovala za dočasnou s tím, že jakmile se nabídka a poptávka vyrovnají, ceny se znovu stabilizují.

Napjatý trh práce v USA

K růstu cen a energií se však přidalo další riziko. Strukturální inflace začne vznikat v okamžiku, kdy růst životních nákladů způsobí stoupání mezd. To následně žene ceny všeho nahoru. Vznikne tak začarovaný kruh, ze kterého se jen velmi těžko vystupuje. USA se dnes vrátily do stavu, který FED označuje jako vyrovnaný trh práce, tzn. stav před koronavirem. Míra nezaměstnanosti byla předtím 3,5 %, přičemž nyní se pohybuje na úrovni 3,9 %. Problém je, že během pandemie zmizelo podle oficiální statistiky přes 3,6 milionů pracovních míst, a to z velké části v hotelech, restauracích a obecně cestovním ruchu. Tyto sektory se pomalu vrací ke svým aktivitám, ale mají velký problém najít pracovní síly. Ty buď našly uplatnění v jiném sektoru, anebo jednoduše zmizely ze systému a využívají dávky, které jsou nyní štědřejší než předtím. Uvažuje se také o tom, že jistá část Američanů využila pandemii k odchodu do důchodu. Americkým zaměstnavatelům tak nezbývá nic jiného než zvedat mzdy.

Matěj Široký