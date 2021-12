FED mění pravidla hry: Inflace už není přechodná

Změna slovníku

Powell při něm oznámil, že přišel čas změnit rétoriku a nemluvit již o inflaci jako o přechodné. Tím uznal, že realitu už nejde ohýbat slovy a pěknými projevy. Od okamžiku, kdy letos v dubnu přesáhla americká inflace 4,2 %, začal být celý FED velmi nedůvěryhodný. Tato nedůvěra ještě vzrostla, když navzdory číslům svědčícím o dále rostoucí inflaci FED měsíc co měsíc tvrdil, že je pouze přechodná. Již tehdy spousta analytiků a komentátorů poukazovala na to, že tak prudký nárůst se nezastaví sám od sebe. Zvláště pak když finanční trhy každý měsíc zaplavují nové dolary. FED byl v podstatě jako pyroman, který se přikládáním pod finanční kotel snaží teplotu zmírnit. To ale v realitě nefunguje.

Konkrétní změna

Jak je však u FEDu zvykem, slova a řeči ještě neznamenají skutek. Powell rád zůstává ve svých vyjádřeních neurčitý, aby si nechal volné ruce pro jednání. Avšak postupné utlumování nákupu aktiv realizovaných FEDem by mělo skončit rychleji, než jak se plánovalo před měsícem. Původní plán zněl snížení o 15 miliard dolarů měsíčně. Powell sice nyní neuvedl konkrétní částku, ale pokud dojde k rychlejšímu snížení nakoupených aktiv, bude to znamenat, že program i dříve skončí. To pak dává možnost zvednout dolarové úrokové sazby, čehož se můžeme dočkat již v příštím roce.

Jak zareagují trhy?

Powellovo prohlášení v každém případě nemohlo přijít v horší moment. Trhy kvůli strachu z nové varianty viru omikron zažily výprodeje. Možnost zvýšení sazeb bude investory nutit uzavírat ziskové pozice, aby si vybrali a pojistili svůj zisk. Zároveň však stále existuje možnost, že FED pod vlivem ekonomických dopadů nové varianty viru otočí. V důsledku této nejistoty můžeme na světových trzích očekávat narůst volatility.

Matěj Široký