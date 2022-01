Propad kryptoměn: prasknutí bubliny, nebo příležitost k nákupu?

Vstup do nového roku se nevydařil kryptoměnám. Po pravdě řečeno, již závěr roku 2021 jim nepřál. Nejslavnější kryptoměna bitcoin od listopadu do současnosti ztratila přes 26000 dolarů, což zhruba odpovídá poklesu okolo 40 %. Jak bývá zvykem, výprodeje se nedotkly jen jedné kryptoměny, ale prakticky všech.

30 000 dolarů za bitcoin

V příštích týdnech či dnech bude důležité sledovat, zda bitcoin uhájí, anebo ztratí hodnotu 30000 dolarů za jednu minci. Z pohledu technické analýzy je to velmi důležitá rezistence. Pokud si ji udrží, můžeme být svědky pozitivních scénářů a bitcoin se může do měsíce vrátit k hodnotám okolo 50000. Pokud však ne, čeká ho další strmý pád. Právě hranice 30000 dolarů byla klíčová při jeho propadu loni v létě. Tehdy ji bitcoin uhájil a odrazil se z ní k novým rekordním hodnotám. Právě proto se jeví jako rozhodující a tkví v ní odpověď na otázku v titulu článku, alespoň podle toho, co nás učí technická analýza.

Obecná nejistota na trzích

Investor by se však neměl řídit pouze technickými analýzami, ale vzít v úvahu i příčiny, které vysvětlují propad, či růst na trzích. Pád bitcoinu a ostatních kryptoměn přichází ve složitém kontextu, kdy prudce klesají nejenom ony, ale kdy výprodeje zažívají i americké technologické akcie. Důvodem má být chystaná změna měnové politiky ze strany FEDu. V březnu bychom se měli dočkat prvního zvednutí sazeb na americkém dolaru a zastavení nákupu aktiv. Samotné zvýšení sazeb by problematické být nemělo, protože všichni investoři s ním už počítají. Zdrojem neklidu a nervozity je však následující: bude zvýšení sazeb o 25 bazických bodů třikrát nebo čtyřikrát za rok stačit, aby se americká inflace znovu navrátila k inflačnímu cíli 2 %? Na tuto klíčovou otázku nikdo nemá odpověď. A to je důvod všeobecné nejistoty, která jde napříč jak akciovými trhy, tak i kryptoměnami.

Matěj Široký