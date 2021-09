Přebije bitcoin zlato?

Od loňského října cena zlata prakticky stagnuje. Ve stejnou dobu začal bitcoin raketově růst a několikrát znásobil svoji hodnotu. Bitcoinu se často říká digitální zlato. Znamená to, že přišel čas, kdy zlato digitální nahradí zlato skutečné?

Obrana proti inflaci

Zlato se nakupuje v dobách, kdy je větší inflace nebo dokonce hrozí hyperinflace. Svou hodnotu si dokázalo uchovat po staletí, zatímco spousta měn přestala existovat a ztratila úplně cenu. Zlato ji mělo vždy. Nyní ovšem máme v USA inflaci okolo 5 % a inflační vlna se blíží do Evropy. Logicky by se dalo očekávat, že bude cena zlata růst. To se ale neděje. Místo toho stagnuje mezi 1750 až 1835 dolary za unci, zatímco hodnota bitcoinu roste. Někteří kupci mu nyní věří jako nové dobré ochraně proti inflaci.

Má bitcoin nějakou hodnotu?

Bitcoin bývá často zobrazován jako zlatá mince. Existují však někteří investoři, kteří upozorňují na to, že je to záměrná manipulace, protože ve skutečnosti žádnou hodnotu nemá. Mezi jeho zavilé kritiky patří investor Peter Schiff, který i přes jeho rostoucí hodnotu, neustále tvrdí, že bitcoin stojí 0 dolarů. Jak tedy můžeme mezi sebou porovnat bitcoin a zlato?

Tržní hodnota

První možnost srovnání nám nabízí burzovní kapitalizace, tzn. hodnota všech daných aktiv vynásobená jejich aktuální cenou. Jelikož ty jsou kolísavé, jedná se o hodnoty pouze přibližné. Hodnota všeho zlata se odhaduje na 11 bilionů amerických dolarů, zatímco všech kryptoměn asi na 2 biliony, z toho připadá na bitcoin 887 miliard dolarů. Poptávku po zlatě tvoří podle Focus Metal hlavně šperkařství (34 %), technologický průmysl (7 %), investice (42 %) a centrální banky (17 %).1 Z toho vyplývá, že pokud nezačnou centrální banky kupovat místo zlata bitcoin, drží investoři prozatím ve zlatě přes 4,6 bilionů dolarů. Tedy skoro pětkrát víc, než je celá hodnota bitcoinu. Z tohoto pohledu se zatím konec zlata nechystá, má před bitcoinem ještě dostatečný náskok. Aby ten mohl zlatu konkurovat, musel by stát přes 100000 dolarů, a to dlouhodobě.

Matěj Široký