Proč padá Bitcoin?

Brzy vyšší úrokové sazby

Jedním z možných vysvětlení oslabování Bitcoinu je zvyšování úrokových sazeb. Jinak řečeno peníze začínají mít znovu cenu. Velké centrální banky prozatím rozhodnutí zvedat úrokové sazby odkládají na později. Ale mnoho menších centrálních bank, včetně té naší, k tomuto kroku se odhodlala. Poslední měsíc své sazby zvedly : Island, Jižní Afrika, Maďarsko, Mexiko, Polsko a nebo Pákistán. Svět trápí inflace, ale zvyšující se úrokové sazby budou lákat investory ke konzervativnějším investicím než Bitcoin. Známý, a věčný problém Bitcoinu je otázka jeho vnitřní hodnoty. Jeho hodnota je dnes dána především obrovským zájmem o Bitcoin. Pokud tedy se tento zájem jen o něco zmenší, můžeme se dočkat většího propadu. Ti co brali investici do Bitcoinu jako alternativu k měnám se zápornými úrokovými sazbami, vyčkávají jak se situace bude vyvíjít.

Anonymita Bitcoinu v ohrožení

Dalším z možných důvodů poklesu Bitcoinu je požadavek USA, aby Bitcoin přestal být anonymní. Americké úřady by podle návrhu nového zákona měli vědět kdo a kolik kryptoměn vlastní. Tím by Bitcoin přestal být anonymní. Velká část používajících a kupující Bitcoin ho vyhledávala právě pro tuto vlastnost. Trh s kryptoměnami by mohl zaplavit prodávajícími Bitcoinu, kteří se ho chtějí zbavit dříve než vyplyne na povrch jejich identita. Jelikož dnes bude těžké jednoduše kryptoměny zakázat z důvodu jejich rozšíření. Státy budou muset zaujmout strategií pomalé regulace kryptoměn. Právě ztrát anonymity by posilnila roli státu a dala by větší šanci na státní dohled nad kryptoměnami.

Matěj Široký