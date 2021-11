Inflace dál roste

Centrální banky pod tlakem

Zatímco ČNB své úrokové sazby už po tři měsíce zvyšuje, velké centrální banky jako FED, ECB nebo Bank of England plánují zvyšovat sazby až v roce 2023. Inflace ovšem neslábne, ale naopak zrychluje. Nemalý podíl na růstu cen mají zvedající se ceny energií, zejména elektřiny a zemního plynu. V zemích používajících euro je sice inflace nižší, ale i tak přesahuje inflační cíl 2 %. V Evropské unii představovala v říjnu 4,1 %. Francouzský obchodní řetězec Leclerc ale například varoval, že od prosince připravuje zásadní zdražení. V Evropě má inflace pouze zpoždění, přičemž za dva nebo tři měsíce může být větší než u nás. To však pro ČNB není dobrá zpráva. Jelikož jsme ekonomicky silně navázaní na EU, inflace v Česku by tím dostala další podnět k růstu, a to i přes snahu ČNB proti ní zakročovat. Nebezpečí evropské inflace zároveň dává prostor dalšímu zvedání sazeb, k němuž může dojít na prosincovém zasedání ČNB. Otázkou tak zůstává, zda budou úrokové sazby na konci roku vyšší než 3 %.

Konec inflace?

Existuje dnes nějaká naděje, že se inflace zastaví? Růst sazeb se v reálné ekonomice projeví za 6 až 12 měsíců, což znamená, že i přes skokové zvednutí sazeb se inflace hned tak nezastaví. Důležité bude sledovat dva faktory: cenu komodit a růst mezd ve světě. Mezi komoditami jsou nejdůležitější ceny mědi, hliníku a niklu: pokud začnou klesat, znamená to, že klesá i poptávka. Tyto kovy patrně nejvíce odrážejí skutečnou ekonomickou situaci. Ceny ropy jsou nyní spíše než vztahem poptávky a nabídky politickou dohodou mezi OPECem a Ruskem. Druhý faktor představuje zvyšování mezd. Pokud současná inflace nepovede k jejich růstu, existuje velká naděje, že bude opravdu pouze přechodná. Jakmile stoupnou ceny výrobků tolik, že si je lidé nebudou moci dovolit, začnou pomalu klesat. Růst mezd může ovlivnit především stát, protože pokud neporostou platy státním zaměstnancům, je možné, že inflace za čas klesne.

Matěj Široký