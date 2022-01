Poradna: Jsem vdova, mám odejít do předčasného důchodu?

Odchod do předčasného důchodu je vždy individuálním rozhodnutím. V dotazu nepíšete, proč o předčasném důchodu uvažujete. Z finančního hlediska je však pro Vás výhodnější nyní do předčasného důchodu neodcházet.

Nárok na dva důchody

V případě, že by Vám byl přiznán předčasný důchod, potom byste vdovský důchod a předčasný důchod nepobírala v plné výši, ale uplatnila by se pravidla pro souběh důchodů. V plné výši byste pobírala vyšší z těchto dvou důchodů a z druhého důchodu byste pobírala pouze polovinu procentní výměry důchodu. Oproti současné situaci, kdy pobíráte pouze vdovský důchod, by se Vám celková částka státního důchodu zvýšila relativně málo a dle mého názoru citelně méně, než očekáváte. Zvýšení by mohlo být např. necelé tři tisíce – údaj uvádím pouze orientačně, konkrétní částka by samozřejmě závisela na Vaší situaci.

Práce třeba na dohodu o pracovní činnosti

Pokud Vás současná práce již vyčerpává nebo tam nechcete z různých důvodů pracovat, potom může být pro Vás řešením např. přivýdělek k vdovskému důchodu na dohodu o pracovní činnosti nebo zkrácený úvazek. Ze zkráceného úvazku se sociální pojištění platí vždy a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3500 Kč a více. Práce, ze které se odvádí sociální pojištění, se přitom zohledňuje pro výpočet starobního důchodu (zejména je důležité, že zvyšuje získanou dobu pojištění). Z důvodu výkonu takové práce budete mít následně vlastní starobní důchod vyšší.

Petr Gola