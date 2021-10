Co budou kupovat konzervativní dluhopisové fondy?

Riskantní růstové akcie

Trh s dluhopisy je co do objemu největší po tom akciovém, následován trhem se zlatem a nakonec s kryptoměnami. To není vzhledem k růstu celosvětového zadlužení překvapivé. Jelikož však ze státních dluhopisů nelze dosáhnout reálných výnosů, nabízí se otázka, kam tedy budou správci investovat? Růstové akcie, jak technologických firem nebo GAFAM, to být nemůžou. Tito investoři hledají především stabilitu a co nejmenší riziko při investicích. I když se může zdát, že akcie GAFAM rostou dlouhodobě a nic tento trend nemůže zastavit, existuje zde nezanedbatelné riziko jejich propadu.

Defenzivní akciové tituly

Jinou alternativou na akciovém trhu je nákup defenzivních dividendových titulů. Tyto společnosti jsou často velmi robustní a mají dobré fundamenty. Jedná se typicky o energetický, bankovní, telekomunikační, spotřební nebo distribuční sektor. Dnes v průměru představují dividendový výnos mezi 2 až 4 %, přičemž bankovní sektor nabízí dividendové výnosy 5 % a víc procent. To by k pokrytí inflace určitě stačilo. U těchto společností je potřeba sledovat, zda výnosy z dividend rostou v posledních letech a jestli společnost pravidelně odkupuje svoje akcie.

Konkurence mezi akciemi a dluhopisy

Špatné výnosy státních dluhopisů naznačují možnost, že především defenzivní akciové tituly mají potenciál růstu. Defenzivní akcie ještě neřekly své poslední slovo. Akciový trh zůstane atraktivnější než dluhopisový do té doby, než převýší úrokové sazby inflaci anebo až se inflace znovu vrátí pod úroveň úrokových sazeb. Jelikož oba tyto scénáře nejsou v následujícím půlroce možné, lze očekávat, že defenzivní akciové tituly budou sázkou na jistotu.

Matěj Široký