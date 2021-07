Proč jsou akciové trhy dnes tak drahé?

Většina světových burz se nachází na svých maximálních hodnotách. Zároveň ještě nemůžeme říct, že by velké ekonomiky stály na vlastních nohou. Ve většině zemí stále dobíhá státní pomoc a různé daňové úlevy. Vzhledem k tomu, že nikdo netuší, jak to bude s koronavirem na podzim, nabízí se otázka, proč jsou akcie tak drahé?

Bezbřehý optimismus

V jejich ceně není započítaná pouze současná hodnota firmy a její aktiva, cena odráží hlavně pohled do budoucna. Letošní rok bude optimistický právě z toho důvodu, že firmy vykazují silný hospodářský růst po katastrofickém roku 2020. Centrální banky budou dál pumpovat peníze do akciových trhů. Navíc jsou v případě poklesů trhů připraveny kdykoliv jednat. Jenomže do současně ceny akcií je zahrnutý i dobrý vývoj v příštím a přespříštím roce. Vidět na tak dlouho dobu dopředu je v dnešní době prakticky nemožné. To je důvod, proč jsou akcie vzhledem budoucí nejistotě předražené.

Růst zisku v roce 2022 a 2023?

Hlavní důvod k pesimismu je skutečnost, že před koronavirem rostl většině světových firem zisk velmi pozvolna. Bylo to dáno celkovým nastavení HDP. Západní ekonomiky rostly velmi málo a světový ekonomický růst táhla především Čína a rozvíjející se země. Ty mají na rozdíl od vyspělých států kam růst. Právě rok 2022 by měl být návratem k normálu. S tím se objeví znovu stejné problémy, a to především nízký hospodářský růst v ekonomicky silných zemích. V kontextu stoupající inflace to bude mít za následek zmenšení ziskovosti firem. Pravda je taková, že evropské firmy dosáhly své nejlepší ziskovosti v roce 2017. Léta 2018 a 2019 již byly pro řadu firem velmi těžká. Koronavirus pak ohroženým společnostem jistě nepomohl. O to překvapivější je, že i když ziskovost firem v loňském roce nerostla, stoupaly vyplacené dividendy. To prakticky znamená, že stoupá podíl ze zisku, který se akcionářům vyplácí. Z dlouhodobého hlediska je to těžko udržitelný stav, protože evropské firmy kvůli tomu ztrácejí možnost zvyšovat své investice do inovativních technologií a přístupů. Ekonomický návrat do předkoronavirových časů bude nesmírně složitý a může se projevit poklesem cen akcií

Matěj Široký