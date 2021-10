ČNB šlape na brzdu a skokově zvyšuje úrokové sazby

Kdy se zvýšení sazeb projeví?

V kontextu blížících se voleb je pochopitelné, že se ČNB snažila využít toho, že skončí současná vláda a tím pádem dopad zvýšení sazeb nebude muset řešit. Její guvernér Jiří Rusnok uvedl, že změny monetární politiky se projeví až za rok. To však není úplně přesné, protože například na kurzu koruny se informace o zvedání sazeb projevila téměř okamžitě, koruna vůči euru posílila o dvacet haléřů. To je ještě příliš málo na to, aby to znatelně pocítil obyčejný občan. Pokud však ČNB vytrvá v nastoleném trendu a zvedne sazby ještě jednou nebo dvakrát do roka, koruna může posílit doopravdy znatelně. To by se projevilo větší kupní silou českých občanů. Jelikož ECB nebude sazby určitě do konce roku1, lze předpokládat, že koruna posílí k hranici 25 za euro.

Ochladí se trh s nemovitostmi?

Zároveň s tím většina bankovních domů bezprostředně zdraží půjčky a hypotéky, což by mělo ulevit přehřátému nemovitostnímu trhu. Otázkou je, do jaké míry se toto zpomalení projeví. Opravdový zlom může nastat až ve chvíli, kdy budou úroky z hypoték minimálně jedenapůlkrát vyšší než inflace. Druhou podmínkou je aby, spořicí a termínované vklady dosahovaly míry inflace. To přestane lidi nutit investovat do nákupu nemovitostí a spíše peníze ukládat. Takový stav je ještě velmi daleko, protože bankovní domy budou úroky u spořicích účtů navyšovat jen velmi pomalu. Co se týče nemovitostního trhu, pak u něj pokud vůbec nějaký efekt nastane, dojde k němu za mnohem delší dobu než u kurzu koruny vůči euru.

Matěj Široký