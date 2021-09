Jak se změní svět v roce 2050?

Investor, zvláště pak ten dlouhodobý, by neměl vnímat svět pouze z hlediska aktuálního a lokálního dění. Měl by se naučit odhadnout kam půjde ekonomický vývoj v příštích desetiletí. Dobrým příkladem může být Čína , která ještě v 90 letech byla podceňována, i přesto, že prognostici se shodovali v jednom, že pokud udrží svůj růst, bude za par desítek let na první místě.

Konec světa tak jak ho známe

Prestižní společnost PWC zabývající se auditem a poradenstvím zveřejnila velmi zajímavou studii světa v roce 2050. Společnost použila velmi složitý model pracující hned s několika parametry: demografie, růst investic, vývoj úrovně školství, státní zadlužení, lidský a materiální potenciál. Samozřejmě jako každý model je nepřesný. Nemůže v něm uvažovat politické změny, přírodní katastrofy, vyčerpání surovin či války. Pokud se svět bude ubírat klidným tempem, tak země z G7 (Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Velká Británie a USA ) zaostanou za zeměmi z E7 (Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Mexiko, Rusko a Turecko). V roce 2050 země E7 budou tvořit více než 50 % světového HDP, zatímco země G7 budou představovat jen 20 %. Ve studii sice není zahrnutý efekt koronaviru, ale jen letmý pohled na statistiky ukazuje, že pro země G7 je koronavirus mnohem větší problém než pro země E7. To zejména díky věku populace.

Změny v Top 10

Stejně jako dnes co do objemu HDP a kupní síly první zemí zůstane Čína. Avšak na druhé místo se dostane Indie a na třetí místo klesne USA. Z tohoto pohledu bude velmi zajímavé sledovat vztahy mezi Indií a USA, které se jistě budou snažit vytvořit společný ekonomický blok proti Číně. Další změny v žebříčku jsou taktéž zajímavé. Tradiční technologické a průmyslové velmoci Japonsko a Německo budou nahrazeny Indonésií a Brazílií. Do Top 10 se dostane Mexiko na úkor Francie, která z žebříčku vypadne. Samozřejmě jedná se pouze o předpovědi, které se nemusí vyplnit, ale závěr je jasný. Svět v roce 2050 bude mít hlavní těžiště především v Asii a to by investor neměl ignorovat.

Matěj Široký