Čínská rizika: regulace trhu

Čína zažila za posledních 30 let obrovský ekonomický boom. Z rozvojové země se stal světový lídr aspirující na to stát se protipólem USA v současném světě. Díky zvládnutí pandemie koronaviru jako první na světě navíc Čína získává náskok přede všemi rozvinutými ekonomikami. Uvnitř si ovšem nese své domácí problémy. Jaké to jsou?