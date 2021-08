Můžeme se zadlužovat do nekonečna? 1. díl

Při pohledu na deficit státního rozpočtu si můžeme položit palčivou otázku, zda je možné se nekonečně zadlužovat. Česká republika na tom zatím není nejhůře, dluhy trápí velkou část zemí eurozóny. Při potíží zemí platícím eurem se zadlužením by se i náš rozpočet dostal do větších problémů. Lze tedy splácení dluhů neustále oddalovat?

Kouzlo současného dluhu

Ekonom a investiční analytik společnosti Natixis Patrick Artus v pořadu na kanálu Boursorama vysvětlil současnou monetární teorii používanou za koronavirové krize. Stát vytvoří schodek veřejných financí, aby zaplatil určitou potřebu. V našem případě jde o náhrady za zastavení ekonomiky během lockdownů. Zároveň musí stát zabránit zvýšení úrokových sazeb, které by bylo přirozené, pokud by si půjčoval na finančních trzích. Zvýšení úrokových sazeb by automaticky vedlo ke snížení objemu investic, což by ekonomice daného státu silně uškodilo. Schodek státního rozpočtu je přímo financovaný vytvořením nových peněz a ne skrze upsání nových dluhopisů. V eurozóně to funguje následovně. Stát vydá nové dluhopisy, avšak ty koupí centrální banka za nově vytvořené peníze. Tímto nákupem uměle udržuje nízké úrokové sazby.

Magické peníze

Přestože USA měly roční schodek tvořící přes 15 % státního rozpočtu a většina evropských zemí je v obdobné situaci, Spojené státy si půjčují na 10 let s úrokem 1,2%, zatímco eurozóna dokonce okolo 0%. To by nebylo ještě před pár lety možné. Stačí si vzpomenout na řeckou krizi, kdy Řekové nemohli najít nikoho, kdo by jim půjčil. Ke zhroucení nemovitostního trhu nyní nedošlo, ba právě naopak, ceny nemovitostí nadále rostou. Nepozorujeme prozatím žádnou velkou vlnu krachujících společností. Magické peníze zachránily současný svět. Avšak musíme si položit otázku, zda je možné tento systém využívat do nekonečna? Státy budou muset radikálně změnit energetickou politiku a na to budou potřeba nové velké investice. Proč tedy nepokračovat s tvořením nových peněz do nekonečna?

