Výhled do budoucnosti japonské ekonomiky

Demise premiéra

Jednou z nejdůležitějších událostí byla nečekaná demise premiéra Šinzó Abeho v srpnu 2020. Ten vytvořil národní rekord v počtu let ve funkci, zemi řídil bezmála 7 let a 8 měsíců. Tento populární premiér již na začátku mandátu v roce 2012 představil svůj ekonomický plán určený k opětovnému nastartování japonské ekonomiky. Byl ambiciózní a měl snížit japonskou závislost na importovaném zboží, upravit tamní ekonomiku hlavně na vnitřní poptávku a digitalizovat státní správu. V oblasti monetární politiky prosazoval dlouho před dolarem a eurem nízké úrokové sazby blízké nule. Právě to je jeden z hlavních důvodů, proč bychom měli japonskou ekonomiku lépe poznat, umožní nám to totiž pochopit efekt nízkých úrokových sazeb.

Japonská ekonomika v číslech

Japonsko má typickou moderní ekonomiku, kde většinu HDP, přesněji 71 %, tvoří služby. 28 % připadá na průmysl a pouhé 1 % HDP tvoří zemědělství společně s rybolovem. Ekonomika země se však potýká s kvazi nulovým růstem na úrovni statistické chyby, v krizi byla již před pandemií. Koronavirus tak jen urychlil pád Japonska do recese. Ta ovšem nebyla zase tak dramatická, japonské HDP se v loňském roce smrsklo o 4,9 %.

Japonsko a koronavirus

Během pandemie Japonsko razilo originální politiku. Nikdy svoji ekonomiku neuzavřelo, avšak jelikož jsou japonští občané velmi disciplinovaní, zachovávali většinu doporučení, přestože nebyla nařízená. Turistický ruch a cestovaní ustaly. Jelikož se ekonomika oficiálně neuzavřela, nebyl důvod vyplácet podnikatelům náhrady. Důsledkem bylo zvýšení množství bankrotů od druhého čtvrtletí loňského roku o 16 %. Počínaje třetím čtvrtletím se japonská ekonomika silně nadechla a vzrostla o 12 %. Přestože na konci roku 2020 HDP znovu pokleslo v důsledku obav z dalších vln koronaviru, japonská centrální banka předpovídá na letošek čtyřprocentní růst a 3,9 % v roce 2022. Aspoň podle odhadů by se mělo ekonomice Japonska dařit.

Matěj Široký