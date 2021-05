Konec záporných úroků na evropských dluhopisech?

Nelogické dluhopisy

Mít na desetileté dluhopisy záporný úrok znamená, že je převrácený vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitel má nárok na úrok, který by měl v sobě kompenzovat tři věci: jednak to, že věřitel s penězi nemůže volně disponovat. Následně by pak měl úrok vyvažovat riziko, že dlužník nebude schopen splácet včas. A nakonec, zejména při dlouhodobých půjčkách, by měl být úrok vyšší než inflace. Z toho jasně vyplývá, že záporné úroky jsou v dnešní době nesmysl. Mimoto žijeme v obrovsky nejisté době, kdy je prakticky nemožné odhadnout míru rizika dlužníkova bankrotu. Americká inflace za měsíc duben byla na úrovni 4,2 %. V eurozóně je to pořád okolo 1 %. Evropské unii v tom pomáhá posilující euro, což prakticky znamená, že zvýšení cen ropy má na Evropu prozatím jen mírný dopad. V každém případě si ten, kdo půjčuje na nulový úrok, může být jistý, že nyní prodělává. Tato skutečnost bude mít v budoucnu dopad především na různé instituce a fondy, které musí tyto dluhopisy kupovat. Jak tedy v Evropě vypadá situace na trhu s dluhopisy?

Nejlevněji si půjčuje Německo

Německé desetileté dluhopisy jsou spolu se švýcarskými jediné, které se ještě obchodují v záporných sazbách. Německo si půjčuje na deset let se záporným úrokem -0,13. Na začátku roku však byla sazba dokonce -0,52. Pokud bude dynamika růst stejně jako poslední dva měsíce, ani Německo si nebude brzy na záporný úrok půjčovat. Znatelný růst se projevuje na francouzských dluhopisech. Země galského kohouta si letos v březnu půjčovala na záporný úrok -0,1 %. Nyní je u stejného dluhopisu kladný ve výši 0,2 %. Evropská země s největším dluhem, co se týče objemu, je Itálie. Ta si nyní půjčuje na finančních trzích s úrokem 1 %. I tyto změny naznačují, že se Evropa vrací k normálu, přestože je evidentní, že ECB nákupy dluhopisů podporují. U většiny z nich je riziko větší než nabízený úrok.

Matěj Široký