Jak dosáhnout pasivního příjmu?

Všichni známe příběhy miliardářů selfmademanů, kteří bez velkého vstupního kapitálu dokázali nabýt velkého jmění, jako například Jack Ma, Warren Buffet nebo Elon Musk. Zvládli se vyrovnat s největší překážkou, kterou je chybějící vstupní kapitál, a dosáhli finanční nezávislosti, kdy jim jejich příjmy umožňují žít, aniž by chodili do práce.

Čas: bohatství všech

Existuje jedna věc, která nás spojuje a staví naroveň i s těmi nejbohatšími obyvateli planety, a to je čas. Všichni máme k dispozici 24 hodin denně. Avšak velký rozdíl je v jeho užívání. Většina z nás tráví největší část dne v práci. Práce je často jediným naším zdrojem obživy, o který nechceme přijít, ať nás samotná práce baví, či nikoliv. Jednou z možností, jak se z tohoto koloběhu vymanit, je budovat systematicky pasivní příjem.

Pasivní příjem

Definice pasivního příjmu je velmi jednoduchá. Je to příjem, který dostáváte, aniž byste na něm aktivně pracovali. Rozšiřování zdrojů pasivního příjmu je cestou ke snu mnoha lidí, a to stát se v co nejmladším věku rentiérem. Jaké jsou tedy druhy pasívních příjmů?

Pronájem nemovitosti. Je jednou z nejpohodlnějších cest. Jeho nevýhodou je velká vstupní investice, zvláště pak v dnešní době nemovitostní bubliny na trhu. Druhou překážkou mohou být rostoucí daně z příjmů z pronájmu nebo z vlastnění více nemovitostí. V blížících se volbách do parlamentu má několik stran ve svém programu silné zdanění vlastníků více nemovitostí.

Pronájem věcí. Pokud nemáte klasickou nemovitost, není to důvod nemít pasivní příjem. Dnes se dá díky informačním technologiím pronajmout prakticky cokoliv: od místa na parkování, přes pozemky po auta či pracovní náčiní.

Dividendy. Tato možnost vyžaduje vstupní kapitál, který vám umožní nakoupit akcie, které každý rok, půlrok nebo čtvrtletí vyplácejí akcionářům podíl na zisku. Problém v současnosti je, že akcie jsou velmi drahé. U solidních firem se dividendový výnos pohybuje okolo 2 až 4 % ročně, což dnes nemusí stačit na poražení inflace.

Pasivní příjem díky tvořivosti. Pokud nemáte žádné velké prostředky na investice, určitě máte na něco talent. Díky internetu, sociálním sítím anebo videoplatformám můžete vytvořit obsah, který můžete monetizovat neboli nechat si za přístup k němu platit. Tato možnost je mnohem snazší, pokud velmi dobře ovládáte světový jazyk, protože máte příležitost mít větší publikum.

Matěj Široký