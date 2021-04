Jak investovat v dnešní době do akcií?

Akciové trhy jsou v současnosti znovu na svých maximálních hodnotách, a to i přesto, že se světová ekonomika rozjíždí velmi pomalu. Záplava hotovosti na finančních trzích láme rekordy. Trhy se tak mohou kdykoliv propadnout řádově o desítky procent, a to jen v důsledku jediného rozhodnutí významné centrální banky.

Obrovský risk krátkodobých spekulací

Období nejistoty a volatility je před námi. Pokud by se jednoho dne centrálních banky rozhodly zvýšit úrokové sazby z důvodu inflace, celý akciový trh by to poslalo dolů. Jelikož je tento krok naprosto nepředvídatelný, může k němu dojít za týden, měsíc či půl roku, nebo také nikdy. Investovat v krátkodobě perspektivě proto nedává smysl. Pokud očekáváte propad trhu, je tou nejjednodušší možností shortovat. Ale i tato možnost dnes odpadá. Pokud totiž budou trhy růst, budou vás poplatky za držení akcií na krátko stát hodně. Jak z toho ven? Jedinou možností je být dlouhodobým investorem.

Zásady dlouhodobého investování

Jedinou možností, jak trhy porazit, je právě dlouhodobé pravidelné investování. Tento přístup nám umožňuje být odolnější vůči krátkodobým turbulencím trhu. Základní otázka tedy zní – jak si vybírat dobré akcie?

Hledat především podniky s dlouholetou tradicí. Na světových trzích můžete najít firmy s minulostí více než stoletou. Pokud tyto firmy dokázaly přežít světovou válku a několik finančních krizí, je velmi pravděpodobné, že přežijí také covid a následné výkyvy na trzích.

Kupujte především lídry v daném odvětví. Jinak řečeno, sázejte na nejlepší žáky ve třídě, protože je větší pravděpodobnost, že na konci roku opravdu vyhrají. Anebo budou ve svém oboru alespoň mezi prvními.

Proveďte dobrou fundamentální analýzu firmy. Musíte si být jistí, že firma, jejíž akcie kupujete, má dobré účetnictví. Dosahuje zisku a nehrozí u ní risk krachu.

Společnost musí mít potenciál růstu, tzn. pravidelný rostoucí zisk nebo obrat. Z dlouhodobého hlediska není rozumné kupovat firmu, která přes dvacet let stagnuje.

Nakupujte v době, kdy je trh obecně v rostoucí tendenci.

Matěj Široký